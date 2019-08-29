Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden bakın kimmiş 32 yaş küçük sevgilisi
7 kez evlenen ve 49 yaşında bir kızı olan Gönül Yazar, 83 yaşında kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi yaptı, yeni aşkı Rüzgar Mağden bakın kimmiş
Taş Bebek lakaplı ünlü şarkıcı Gönül Yazar, geçtiğimiz haftalarda katıldığı canlı yayında yeni bir aşk yaşadığını duyurmuştu. 83 yaşındaki Gönül Yazar'ın ''Biz nefes aldığımız sürece'' devam eder dediği sevgilisi, kendisinden tam 32 yaş küçük. Rüzgar Mağden isimli sevgili, Beyaz Show programının yönetmeni çıktı.
Kanal D ekranlarındaki 2. Sayfa programına telefon ile bağlanan Gönül yazar, yeni aşkınına dair merak edilen herşeyi anlattı. Aralarındaki yaş farkınına ilişkin samimi itiraflarda bulunan Gönül Yazar, "Benim bir kabahatim var o da ondan daha büyük olmak" dedi. Ünlü sanatçının Sedat Simavi'den olan kızı ise bu ilişkiye tepkili. Yasemin Simavi, Türkiye'de tatilde olmasına rağmen annesini hiç aramamış ve ABD'ye geri dönmüş. İşte Gönül Yazar'ın yeni sevgilisiyle ilgili anlattıkları:
Ben ona o bana vurgun: - "Biz Number One'ın 10'uncu yıl gecesinde tanışmıştık. Ama ben onun bana vurgun olduğunu benim de ona vurulacağımı bilemezdim ki.
10 yaşında aşık olmuş: Oradan rastlaştık konuştuk da ama birbirimizi kaybettik. 10 yaşında Metin Oktay'la benim filmimi seyretmiş ve bana aşık olmuş. Büyürsem ben bu kadınla evleneceğim demiş. İkimizde evlenmeyi düşünmüyoruz.