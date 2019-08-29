Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden bakın kimmiş 32 yaş küçük sevgilisi

Kanal D ekranlarındaki 2. Sayfa programına telefon ile bağlanan Gönül yazar, yeni aşkınına dair merak edilen herşeyi anlattı. Aralarındaki yaş farkınına ilişkin samimi itiraflarda bulunan Gönül Yazar, "Benim bir kabahatim var o da ondan daha büyük olmak" dedi. Ünlü sanatçının Sedat Simavi'den olan kızı ise bu ilişkiye tepkili. Yasemin Simavi, Türkiye'de tatilde olmasına rağmen annesini hiç aramamış ve ABD'ye geri dönmüş. İşte Gönül Yazar'ın yeni sevgilisiyle ilgili anlattıkları:

Gönül Yazar Rüzgar Mağden ile aşkını anlatıyor