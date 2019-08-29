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Adil Rami isyan etti: Kişiliğimi yansıtmıyor

Demirören Haber Ajansı
Adil Rami isyan etti: Kişiliğimi yansıtmıyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, özel hayatı hakkında konuşurken “Bana karşı ortaya atılan iddialar, benim kişiliğimi yansıtmıyor ve bu iddiaları avukatım tarafından yakından takip ediliyor. Hakaret niteliğinde yorumlar yapılması durumunda hukuki süreç başlatabilirim” dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami; kulübe geliş sürecine, Fenerbahçe’ye dair düşüncelerine ve basında özel hayatıyla ilgili çıkan iddiaların haksız olduğuna dair açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli formayı giymek için sabırsızlandığını belirten Adil Rami, "Bu sezon takım ruhu ve aidiyetiyle uyum içerisinde çalışıp elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Kulübün kapısından girdiğim ve Samandıra’ya ilk geldiğim andan itibaren sanki yıllardır burada olduğumu hissediyorum. Formayı giymek ve taraftarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Kişiliğimi yansıtmıyor"
Özel hayatı hakkında da konuşan Rami, “Bana karşı ortaya atılan iddialar, benim kişiliğimi yansıtmıyor ve bu iddiaları avukatım tarafından yakından takip ediliyor. Hakaret niteliğinde yorumlar yapılması durumunda hukuki süreç başlatabilirim” dedi. 

Adil Rami daha önce kadına yönelik şiddete karşı yer aldığı projelere dair de "2019'un ilk yarısında Fransız Kadın Dayanışma Derneği'nin yüzüydüm ve genel olarak sporda ve özellikle de futbolda kadına yönelik şiddete karşı Birleşmiş Milletler'in yanında yer aldım. Ayrıca kulübüm Fenerbahçe'nin de desteklediği HeForShe tarafından da bir davet aldım fakat Dünya Kupası nedeniyle katılım gösteremedim. Bu konu ile ilgili desteğimi de devam ettireceğim ve ilerleyen dönemde için de çeşitli dernekler ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmelerim devam ediyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan Adil Rami sarı-lacivertlilerin toplumsal cinsiyet eşitliği projelerine öncülük ettiğini duyduğunu söyleyerek, “Fenerbahçe'nin toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınlar ve kız çocuklarının toplumdaki yeri adına birçok projeye öncülük ettiğini duydum. Bu yapının bir parçası olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum ve ilerleyen dönemde HeforShe başta olmak üzere yürütülen tüm kampanyalara katılmaktan mutlu olacağım. Bunu kulüp yetkilileri ile de paylaştım” diye konuştu.

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