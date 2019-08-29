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Ekrem İmamoğlu ailesine ilişkin skandal paylaşımları affetmedi

Anıl Tuna aniltuna0@gmail.com
Ekrem İmamoğlu ailesine ilişkin skandal paylaşımları affetmedi

Avukat Kemal Polat, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ailesi hakkında tehdit içeren paylaşımlar için suç duyurusunda bulundu.

Avukat Kemal Polat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ekrem İmamoğlu ve ailesi hakkında yapılan ahlaksız paylaşımlarla ilgili şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kemal Polat'ın açıklaması 

#İBB Başkanı müvekkilimiz sayın #Ekremİmamoğlu ve ailesi hakkında seviyesiz ve ahlaksız paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında şikayetimiz üzerine dün itibarıyla soruşturma başlatılmış, ilgili Em Md ve Cum Savcılıklarına gerekli talimatlar yazılmış olup süreç takip edilmektedir.

Ne olmuştu?

Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretine vurgu yapan bazı sosyal medya kullanıcıları, İBB Başkanı İmamoğlu ve ailesini tehdit eden skandal paylaşımlarda bulunmuştu.

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