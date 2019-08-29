HABER /  GÜNCEL
ADV Tatilin son dakikaya kaldıysa bu fırsatları incele!

AK Partili Külünk İBB'deki işten çıkarmaları teröre bağlayıp ateş püskürdü

AK Partili Külünk İBB'deki işten çıkarmaları teröre bağlayıp ateş püskürdü

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, İBB'deki işten çıkarmalarla ilgili çok sert ifadeler kullandı. Külünk, "Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu verdiği sözde durmuyor. Terör örgütlerinin yandaşlarına alan açabilmek, İstanbul Büyükşehir'i terör örgütlerinin ocağı haline getirebilmek için kardeşlerimizin ekmeklerini gasp ediyor" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR ve İSTGÜVEN şirketlerinden işten çıkarılan yaklaşık 250 işçi İBB önünde eylem yaptı.

"Büyükşehir'i terör örgütlerine işgal ettirebilmek..."

İşçilere destek veren eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, şöyle konuştu:

Burada haklı bir mücadele başlattılar. Keyfi işten çıkarmalar var. CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdiği sözde durmuyor. Burada terör örgütlerinin yandaşlarına alan açabilmek, Büyükşehir'i terör örgütlerine işgal ettirebilmek, İstanbul Büyükşehir'i terör örgütlerinin ocağı haline getirebilmek için İBB'de çalışan emekçi kardeşlerimizin ekmeklerini gasp ediyor. İşçilerin emeklerini gasp etmeye de devam edecekler. Bu rakam 200-300-400 değil, on binleri bulacak. Bu kardeşlerimiz de 10 binlerin önüne geçmek için önemli bir iş yaptılar. Demokratik haklarını kullanıp burada eylem yapıyorlar.

"Direniş yapmaya devam edeceğiz"

Hizmet-İş Sendikası 6 Nolu Şube Başkanı Serdar Özkul ise kanun çerçevesinde gerekli girişimlerde bulunup haklarını geri alacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

Bolu işçileri için Ankara'ya yürümedik mi? O gün Bolu işçileri işe iade alınmadı mı? Dolayısıyla yeri gelirse sizin için de yürürüz ama buradaki sendikal örgütlülüğü ve işçilerin birlikteliğini bozacak davranışlardan da uzak duralım. Burada sizlerle beraber direniş yapmaya devam edeceğiz. Bu eylemin kaç gün süreceği ve şeklinin nasıl olacağıyla ilgili grup önderleriyle her iştirakten öncü işçiler ortak karar verecek. Bu ortak kararla yürüyecek bir şey, işçilerin aldığı kararla bu eylem yapılacak. Bu dışarıdan organize bir eylem değil, işçilerin eylemidir. Benim üyem olması gerekmiyor, işçi mücadelesi içindeyiz.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Şule Yüksel Şenler'in cenaze töreni! Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Foto Galeri Şule Yüksel Şenler'in cenaze töreni! Erdoğan'dan son dakika açıklamalar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Partili Ali İhsan Yavuz ortaya çıktı! Dava açacaklarımın listesi var
AK Partili Ali İhsan Yavuz ortaya çıktı! Dava açacaklarımın listesi var
Satış süreci tamamlandı! Ünlü giyim markası Beymen'de yeni dönem
Satış süreci tamamlandı! Ünlü giyim markası Beymen'de yeni dönem
Özkök Ivana Sert'e sahip çıkıp Hürriyet yazarlarına çattı! Ahmet Kaya şarkısı için olay yorum
Özkök Ivana Sert'e sahip çıkıp Hürriyet yazarlarına çattı! Ahmet Kaya şarkısı için olay yorum
Eski bakanlardan Nihat Ergün istifa iddialarını yalanladı
Eski bakanlardan Nihat Ergün istifa iddialarını yalanladı
Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki geleceği ne olacak? Semih Özsoy açıkladı
Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki geleceği ne olacak? Semih Özsoy açıkladı
Fatih Terim'den deprem etkisi yaratan sözler: Sen bırakırsan biz de bırakırız
Fatih Terim'den deprem etkisi yaratan sözler: Sen bırakırsan biz de bırakırız
ÖNCEKİ HABERLER
Ricardo Quaresma resmen Kasımpaşa'da
Ricardo Quaresma resmen Kasımpaşa'da
Ekrem İmamoğlu ailesine ilişkin skandal paylaşımları affetmedi
Ekrem İmamoğlu ailesine ilişkin skandal paylaşımları affetmedi
Muharrem ayı ne zaman bitiyor Safe ayı faziletleri neler?
Muharrem ayı ne zaman bitiyor Safe ayı faziletleri neler?
Fransa'dan Galatasaraylı Nzonzi'ye milli davet
Fransa'dan Galatasaraylı Nzonzi'ye milli davet
Huawei Mate 30 için kötü haber! Resmi Android sürümü gelmeyebilir
Huawei Mate 30 için kötü haber! Resmi Android sürümü gelmeyebilir
Şanlıurfa sesinden rahatsız olduğu köpeği vuran kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa sesinden rahatsız olduğu köpeği vuran kişi gözaltına alındı
Yorumlar 13 yorum