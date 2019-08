Netflix'i protesto etmek için açlık grevine başladı

Netflix, RTÜK kararının ardından açlık grevi haberiyle gündeme geldi. The OA dizisi üçüncü sezon onayı alamayınca hayranları protesto için Netflix’e gitti. Bir hayranın protesto şekli ise çok konuşuldu.

Her türden yüzlerde dizi ve filmin yer aldığı Netflix, dijital platformlar arasında en popüler olanlardan biri. Netflix Orijinal İçerikleri’nin yer aldığı platformda, efsanevi ve eski dizilere de yer veriliyor. Bu eski dizilerden biri de bilim kurgu türündeki The OA. İki sezondur devam eden The OA üçüncü sezon için onay alamadı. Genç kadın da bunun için Netflix’i protesto etmeye karar verdi.

The OA üçüncü sezon için karar ağustos ayının başında çıktı. Gerekli onayı alamayan dizinin arından hayranları Twitter’da #SaveTheOA isminde bir hashtag kampanyası başlattı. Hatta Sunset Bulvarı’nda bir de protesto düzenledi. Bu protestolara katılan kadınlardan biri de 35 yaşındaki Emperial Young oldu. Ancak genç kadın işi biraz daha ileri götürdü.

16 Ağustos günü açlık grevine başlayan kadın, dizi onay alana kadar grevini sürdüreceğini söyledi. Televizyonun kendisi gibi iş bulamayan insanlar için bir başa çıkma yöntemi olduğunu söyleyen genç kadın söz konusu protestonun çok sayıda farklı faktöre dayandığını söyledi.

Young’a katılmak isteyenler de yok değil. Şimdiden genç kadın için Facebook sayfası oluşturuldu. Ancak bu sayfa kullanım şartlarını ihlal ettiği sebebiyle şimdilerde yoğun şikayet altında. Bu sayfayı desteklemediğini söyleyen Young, kimsenin greve başlamamasını söylüyor.

Konuyla ilgili Netflix cephesinden ise bir açıklama gelmedi.