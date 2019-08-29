Cumhurbaşkanı Erdoğan'la uçakta pozunu paylaştı Buket Aydın'a gelen yorumlar şaşırttı
Kemal Kılıçdaroğlu ile 31 Mart öncesi yaptığı röportajda oldukça tepki çeken Kanal D Haber spikeri Buket Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya ziyaretine gitti.
Geçtiğimiz aylarda Kanal D'deki işinden kovulduğu iddia edilen ancak aynı yerde görevine devam eden Buket Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın günü birlik Rusya ziyaretine eşlik etti. Aydın'ın uçakta paylaştığı poz ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Uçağın Türkiye'ye dönüşü sırasında Cumhurbaşkanı'na önemli konu başlıklarına ilişkin sorular sorduğunu belirten Buket Aydın, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Taraflı gazetecilik mi yapıyor?: Ancak Aydın'a gelen yorumlarda hem destek hem de tepkilerin olduğu görüldü. Kimileri Aydın'ın işini yaptığını savunurken kimileri de ünlü spikeri taraflı gazetecilikle suçladı.
Kahkahalarla güldünüz mü?: Fotoğrafın altına gelen yorumlarda Buket Aydın'a 31 Mart seçimleri öncesi Kemal Kılıçdaroğlu ile viral olan röportajı da hatırlatıldı. Aydın'a "Cumhurbaşkanın karşısında da kahkahalarla güldünüz mü?" sorusu soruldu.