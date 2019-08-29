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Hükümetten önemli adım! Gümrükte ceza indirimi geliyor

Demirören Haber Ajansı
Hükümetten önemli adım! Gümrükte ceza indirimi geliyor

Gümrük mevzuatında yürütmenin ihtiyaç duyduğu düzenlemelerle ilgili Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplantı yapıldı. Toplantıda önemli kararlar alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, vatandaşa sunulan hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla, gümrük mevzuatında yürütmenin ihtiyaç duyduğu düzenlemelere ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu ile Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleri ve bürokratlar katıldı.

Yasal boşluğun giderilmesi konuları masaya yatırıldı

Toplantıda Oktay başkanlığında 25 Nisan ve 8 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısında eylem planı olarak belirlenen, 'İdari yaptırımların azaltılması' ile 'Anayasa Mahkemesi tarafından Gümrük Kanunu’nun iptal edilen hükümleri nedeniyle oluşan yasal boşluğun giderilmesi' konuları masaya yatırıldı.

İhtiyaçlar belirlendi

Mevzuat ihtiyaçlarının, yasama boyutunda çalışma gerektirip gerektirmediğinin değerlendirildiği toplantıda, gümrük mevzuatına ilişkin, orantısız cezalarda miktarın azaltılması ve gümrük yaptırımlarında uzlaşma gibi hususlarda düzenlemeye ilişkin ihtiyaçların belirlendiği öğrenildi.

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