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Lise 1. sınıflar okula ne zaman başlıyor eylül ayının kaçında?

Lise 1. sınıflar okula ne zaman başlıyor eylül ayının kaçında?

Eylül ayının yaklaşması ile birlikte öğrencileri okul heyecanı sardı. 2019-2020 eğitim yılı MEB iş takvimine göre okullar bu sene 1 hafta erken başlayacak. Öğrenciler 9 Eylül pazartesi günü ders başı yapacak. 1. 5. ve 9. sınıflar için uyum günleri yapılacak. 9. sınıflar için uyum günü 5-6 Eylül'de yapılacak.

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı, öğrencileri okul telaşı şimdiden sardı. Yenilenen MEB iş takvimine göre okullar bu sene 1 hafta erken yani 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. öğrenciler 1. dönemde 1 hafta ve 2. dönemde 1 hafta olmak üzere toplam 14 gün ara tatil yapacak. Ayrıca 1. 5. ve 9. sınıflar için uyum günler olacak. 1. 5. ve 9. sınıflar için uyum günleri 5-6 Eylül'de yapılacak. 

Öğrenciler '9. sınıflar ne zaman okula başlayacak?' ve 'Ortaokullar ne zaman açılıyor?' gibi sorularına internette yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 eğitim öğretim yılının çalışma takvimiyle hem okulların açılacağı tarihi hem de ara tatil bilgilerini paylaştı. Öğretmenler için süreç 2 Eylül'de başlayacak. 1, 5 ve 9'uncu sınıflar için ise uyum programları 5-6 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak. Bu yıl ilk kez uygulanacak yeni sistem nedeniyle 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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