Trump-Erdoğan görüşmesinin detayları belli oldu! Beyaz Saray'dan açıklama
ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesiyle ilgili Beyaz Saray, "Trump ve Erdoğan dün telefonda ticaret ve Suriye'yi de içeren konuları konuştu" açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da dün yaptığı açıklamada, görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığını duyurmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'da gerçekleştirilen G-7 Zirvesi'nde İran konusunda atılan adımlar ile ABD Büyükelçisi David Satterfield'ın görevine başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
100 milyar dolarlık ticaret hacmi
İki lider, ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması hususunda kararlılıklarını yeniden teyit etti.
İdlib'de işbirliği sürecek
Rejim saldırılarının sürdüğü İdlib'de sivillerin korunması ve yeni insani krizlerin önlenmesi amacıyla işbirliğinin sürdürülmesi kararlaştırıldı.
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