Falcao'dan 'Galatasaray'a gidiyor musun' sorusuna bomba yanıt

Monaco'da forma giyen Radamel Falcao, Dündar Keşaplı'nın "Galatasaray'a gidiyor musun" sorusuna, "Gideceğim, gidebilirim" yanıtını verdi.

Monaco'da bulunan TRT SPOR Muhabiri Dündar Keşaplı, Galatasaray'ın gündeminde olan Radamel Falcao ile görüştü. Keşaplı, Kolombiyalı golcüye Galatasaray'a transferiyle ilgili son durumu sordu.

"Gideceğim, gidebilirim"

TRT Spor muhabirinin ulaştığı 33 yaşındaki futbolcu "Galatasaray'a gidiyor musun" sorusuna, "Gideceğim, gidebilirim" yanıtını verdiğini aktardı.

Tedirginlik yaşadı

Kameralar açılınca Falcao'nun tedirginlik yaşadığını ve kaçamak yanıtlar verdiğini söyleyen muhabir, transferin olacağı izlenimini edindiğini dile getirdi.

Öte yandan Fransa'nın yüksek tirajlı gazetesi L'Equipe, sarı-kırmızılıların Falcao transferinde mutlu sona ulaştığını yazmıştı.