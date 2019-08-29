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Hakkari'de 4 ilçede özel güvenlik bölgesi

Hakkari'de 4 ilçede özel güvenlik bölgesi

Hakkari'de PKK ve diğer terör örgütlerle mücadele kapsamında Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırındaki 5 bölgede özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

HAKKARİ'nin merkezi ile 4 ilçesindeki bazı alanlar gece yarısından itibaren 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği bildirildi.

Saldırılar nedeniyle vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ve seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçeleri sınırındaki 5 bölgenin 30 Ağustos günü saat 00.00'dan 13 Eylül saat 23.59'a kadar, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı. 

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabilecek.

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