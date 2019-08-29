Ticaret savaşları Asya ekonomilerini resesyona itiyor

Merkezi Londra’da bulunan Oxford Economics’in Asya Ekonomileri Başkanı Louis Kujis, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının Asya ekonomilerini resesyona doğru ittiğini belirtti.

Oxford Economics’ten yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kujis, Asya’daki büyük ekonomilerin yavaşladığını, Çin’e entegre Hong Kong ve Singapur gibi küçük ekonomilerin ise resesyon (iki çeyrek art arda ekonomik daralmanın yaşanması) riski ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Kujis, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının diğer küçük Asya ekonomilerini olumsuz etkilediğini altının çizerek, “Bu küçük ekonomiler için Çin’le ticaretleri inanılmaz derecede önemli” ifadesini kullandı.

En zayıf büyüme

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’in bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,2 büyüdüğünü hatırlatan Kujis, bunun Çin ekonomisinin 1990 yılında bu yana en zayıf büyümesi olduğunu kaydetti.

Kujis, “İş ortamını asıl etkileyen ABD ve Çin arasında uygulanan gümrük tariflerindeki değişim değil, belirsizlik ortamı. Küresel olarak endişelerin asıl sebebi belirsizlik” değerlendirmesinde bulundu.

Resesyon nedir?

Resesyon, kelime anlamı olarak 'durgunluk' olarak tanımlanmaktadır. Bir kaç aydan daha uzun süren ekonomi genelinde belirgin bir düşüşü temsil eder. Başka bir deyişle ülke ekonomisinde ki büyüme hızının, nüfus artış hızından daha düşük olması sebebiyle kişi başına düşen milli gelirin yerinde saymasıdır. Makro ekonomik tüm göstergeler; Endüstriyel üretim, istihdam, reel gelir, toptan ve perakende ticaret verileri de bu ölçümlemenin içerisindedir.

Teknik göstergelerin bir resesyonu işaret etmesi için birbirini takip eden iki çeyreklik dönemde negatif bir ekonomik büyüme göstermesi, bazı ekonomistlere göre ise bir ülke tarafından ölçülen Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYİH) izlenmesi yeterlidir. Bunun için Ekonomik Araştırmalarda bulunan Derecelendirme Kuruluşlarının bu verileri teyit etmesi gerekmeyecektir. Ancak genel anlamda tüm dünya ülkelerine zor durumlarda finansman sağlayan IMF'e göre bu göstergeleri ölçümlerken minimum bir zaman aralığı yoktur.