Fatih Terim'den Galatasaray'ın grubuna ilk yorum: Buna hazırlıklıyız

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubunu GS TV'ye değerlendiren Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, "Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. En iyi şekilde temsil edeceğiz. Elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışacağız. Biz buna hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Aslan'ın Şampiyonlar Ligi grubunu değerlendirdi.

GS TV'ye konuşan Terim, "Herkes bazı gruplara yön gösteriyor ama hiçbiri kolay değil. Şampiyonlar Ligi'nin içinde olmak, kuraya hazırlanmak, herkesin içinin kıpır kıpır olması bile çok güzel bir şey. PSG bu turnuvanın favorilerinden bir tanesi. Geçen seneki kayıptan sonra iyi hazırlanacaklar. Real Madrid'i söylemiyorum bile.

"Sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Turnuvanın favorileri sayılsa bu iki takımın adı geçer. Brugge, Genk'le beraber Belçika futbolunun yükselen temsilcisi. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. En iyi şekilde temsil edeceğiz. Elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışacağız. Biz buna hazırlıklıyız. Bu kura Galatasaray camiasına hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.