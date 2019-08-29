HABER /  GALATASARAY
ADV Tatilin son dakikaya kaldıysa bu fırsatları incele!

Fatih Terim'den Galatasaray'ın grubuna ilk yorum: Buna hazırlıklıyız

Fatih Terim'den Galatasaray'ın grubuna ilk yorum: Buna hazırlıklıyız

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubunu GS TV'ye değerlendiren Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, "Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. En iyi şekilde temsil edeceğiz. Elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışacağız. Biz buna hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Aslan'ın Şampiyonlar Ligi grubunu değerlendirdi.

GS TV'ye konuşan Terim, "Herkes bazı gruplara yön gösteriyor ama hiçbiri kolay değil. Şampiyonlar Ligi'nin içinde olmak, kuraya hazırlanmak, herkesin içinin kıpır kıpır olması bile çok güzel bir şey. PSG bu turnuvanın favorilerinden bir tanesi. Geçen seneki kayıptan sonra iyi hazırlanacaklar. Real Madrid'i söylemiyorum bile.

"Sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Turnuvanın favorileri sayılsa bu iki takımın adı geçer. Brugge, Genk'le beraber Belçika futbolunun yükselen temsilcisi. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. En iyi şekilde temsil edeceğiz. Elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışacağız. Biz buna hazırlıklıyız. Bu kura Galatasaray camiasına hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

İlgili Haberler
UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları çekildi Avrupa'da yılın futbolcusu Van Dijk seçildi Falcao'dan 'Galatasaray'a gidiyor musun' sorusuna bomba yanıt Fransa'dan Galatasaraylı Nzonzi'ye milli davet Galatasaray, Kayseri deplasmanında siftah peşinde
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Foto Galeri Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ticaret savaşları Asya ekonomilerini resesyona itiyor
Ticaret savaşları Asya ekonomilerini resesyona itiyor
Şanlıurfa'da kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahsı polise teslim ettiler
Şanlıurfa'da kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahsı polise teslim ettiler
Çanakkale'de acemi sürücü motosikletle aynı yayaya iki kez çarptı
Çanakkale'de acemi sürücü motosikletle aynı yayaya iki kez çarptı
Leo bebekten çok güzel haber
Leo bebekten çok güzel haber
Falcao'dan 'Galatasaray'a gidiyor musun' sorusuna bomba yanıt
Falcao'dan 'Galatasaray'a gidiyor musun' sorusuna bomba yanıt
700 bin liraya takım elbise aldı iddiası! Zorluoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar
700 bin liraya takım elbise aldı iddiası! Zorluoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar
ÖNCEKİ HABERLER
Hakkari'de 4 ilçede özel güvenlik bölgesi
Hakkari'de 4 ilçede özel güvenlik bölgesi
ABD Afganistan'daki askerlerini azaltıyor
ABD Afganistan'daki askerlerini azaltıyor
Lise 1. sınıflar okula ne zaman başlıyor eylül ayının kaçında?
Lise 1. sınıflar okula ne zaman başlıyor eylül ayının kaçında?
30 Ağustos Zafer Bayramı kaçıncı yılı 30 Ağustos önemi ve anlamı
30 Ağustos Zafer Bayramı kaçıncı yılı 30 Ağustos önemi ve anlamı
İskoçya'da Muhafazakar Parti lideri istifa etti
İskoçya'da Muhafazakar Parti lideri istifa etti
Muharrem ayı ne zaman bitiyor Safe ayı faziletleri neler?
Muharrem ayı ne zaman bitiyor Safe ayı faziletleri neler?
Yorumlar