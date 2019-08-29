UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları çekildi Avrupa'da yılın futbolcusu Van Dijk seçildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuraları çekildi. 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. 'Kupa 1'de takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak, finale yükselmeye çalışacak. 2019-2020 sezonu finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.