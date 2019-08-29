UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları çekildi Avrupa'da yılın futbolcusu Van Dijk seçildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuraları çekildi. Temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain, İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımları ile eşleşti. 2018-2019 sezonu 'UEFA Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu' ödülünü ise Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil van Dijk kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuraları çekildi. 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. 'Kupa 1'de takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak, finale yükselmeye çalışacak. 2019-2020 sezonu finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılan kura çekimine 4. torbadan dahil olan Galatasaray, A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain, İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımları ile eşleşti.
Kura çekimine göre, ilk maçların 17-18 Eylül'de oynanacağı grup eşleşmeleri şöyle oluştu:
B Grubu: Bayern Münih, Tottenham Hotspur, Olympiacos, Kızılyıldız
C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta