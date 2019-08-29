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Şanlıurfa'da kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahsı polise teslim ettiler

Demirören Haber Ajansı
Şanlıurfa'da kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahsı polise teslim ettiler

ŞANLIURFA'da mendil satan küçük kızı sokak arasında taciz ettiği ileri sürülen şahsı, çevredekiler döverek polise teslim etti.

ŞANLIURFA Bahçelievler Mahallesinde meydana gelen olayda; iddiaya göre, ismi açıklanmayan şahıs, sokakta mendil satan 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulundu. Durumu fark eden mahalle sakinleri, genci döverek, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polisler, taciz şüphelisinin gözaltına alarak emniyete götürdü. Kız çocuğu ise ailesine teslim edildi.

Yaşananlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

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