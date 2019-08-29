Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Aslan, A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain, İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımları ile eşleşti

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu - Sayfa 1

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu - Sayfa 2

Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekimine 4. torbadan katılan sarı-kırmızılar, Fransa'nın Paris Saint-Germain, İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımları ile A Grubu'nda yer aldı.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu - Sayfa 3

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 17-18 Eylül'de başlayıp 10-11 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Üçüncü bitirecek ekip ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu - Sayfa 4

Süper Lig şampiyonu unvanıyla, 'Kupa 1'e doğrudan katılma şansı yakalayan Galatasaray, Türkiye'yi gruplarda temsil edecek tek takım olacak.

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