Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Anadolu Ajansı
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Aslan, A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain, İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımları ile eşleşti
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.
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Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekimine 4. torbadan katılan sarı-kırmızılar, Fransa'nın Paris Saint-Germain, İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımları ile A Grubu'nda yer aldı.
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Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 17-18 Eylül'de başlayıp 10-11 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Üçüncü bitirecek ekip ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
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Süper Lig şampiyonu unvanıyla, 'Kupa 1'e doğrudan katılma şansı yakalayan Galatasaray, Türkiye'yi gruplarda temsil edecek tek takım olacak.
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