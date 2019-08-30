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Diyarbakır'daki HDP mitingine şartlı onay! 'Kayyum ve saray' sloganı yasak faşizm serbest

İnternet Haber
Diyarbakır'daki HDP mitingine şartlı onay! 'Kayyum ve saray' sloganı yasak faşizm serbest

DİYARBAKIR'da HDP ve sivil toplum örgütlerinin 1 Eylül Dünya Barış Günü için düzenleyeceği 'Onurlu barış için demokratik çözüm' mitingine valilikten şartlı izin verildi.

Mitinge, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDK Eş Sözcüsü Sedat Şenoğlu, ESP Genel Başkan Yardımcısı Beycan Taşkıran ve görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı katılarak birer konuşma yapacak. Barış Anneleri'de sahneden kitleyi selamlayacak.

Kayyum ve saray sloganları yasak

1 Eylül'de yapılacak olan mitinge ilişkin güvenlik toplantısı yapıldı. Tertip komitesi ile emniyet görevlilerinin katıldığı toplantıda, mitinge ilişkin alınan önlemler, hazırlanan sloganlar konuşuldu.

Ana gündemi "kayyum" olan mitinge ilişkin "kayyum" kelimesinin kullanma yasağı getirildi.

Toplantıya ilişkin bilgi veren Miting Tertip Komitesi Sözcüsü Ramazan Karakaya, içinde "kayyum ve saray" ifadelerinin geçtiği sloganlarla beraber, "barış tecrit edilemez" sloganının da yasaklandığını söyledi.

'Faşizm' ifadesine yasak gelmedi

Polisin 'faşizm' kelimesinin de yasaklamak istediğini belirten Karakaya, yapılan yoğun tartışma sonucu 'faşizm' ifadesine yasak gelmediğini aktardı.

Onurlu barış için demokratik çözüm' sloganıyla İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek miting, saat 16.00'da başlayacak.

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