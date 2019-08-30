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Ali Babacan ile o ülkenin başbakanı bir otelde görüştü iddiası

Ali Babacan ile o ülkenin başbakanı bir otelde görüştü iddiası

AK Parti’den ayrılarak yeni parti kurma hazırlığını sürdüren Ali Babacan'ın Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong'la bir araya geldiği konuşuluyor.

Babacan bir yandan en az 75 kişilik kurucular kurulu listesi üzerinde çalışmaları sürdürürken diğer yandan kulislerde kritik görüşmeler yaptığı bilgisi geliyor.

Babacan, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile görüştü. İddialara göre görüşme Ankara’daki bir otelde Kurban Bayramı öncesinde gerçekleşti.

Görüşmede neler konuşuldu?

Babacan kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ali Babacan’ın görüşmede Singapur’un Asya'nın önemli ticaret merkezlerinden biri olduğunu anlatarak, Türkiye ve dünya ekonomisi ile ilgili görüşlerini Loong’a aktardığı belirtildi.

Kurucular kurulunda 20’si kadın olacak

Ayrıca kaynaklar, Babacan’ın partisinin isim ve amblemini de Aralık ayında kamuoyuna duyuracağını, kurucular kurulunun 20’sinin kadın olacağını belirttiler.

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