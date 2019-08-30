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Bakan Berat Albayrak'tan Türk lirası referans faiz oranı açıklaması

Bakan Berat Albayrak'tan Türk lirası referans faiz oranı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türk lirası referans faizi 'TLREF', BİST bünyesinde oluşturuldu. YEP kapsamındaki hedeflerimizden olan bu adım bankacılık sektörümüz için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından, Türk lirası referans faiz oranı TLREF'nin Borsa İstanbul AŞ (BİST) bünyesinde oluşturulmasına ilişkin yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Finansal mimarimizde Türk lirası çalışabilmemiz için bankalarımızın faiz riskini yönetmelerinde önemli bir eksikliği gidermek üzere Türk lirası referans faizi 'TLREF', BİST bünyesinde oluşturuldu. YEP kapsamındaki hedeflerimizden olan bu adım bankacılık sektörümüz için hayırlı olsun."

Ayrıca Bakan Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, Twitter adresinden iş insanlarına verdiği destekten dolayı kendisine teşekkür etmesine karşılık da şu paylaşımda bulundu:

"Daha çok üreten bir Türkiye, daha güçlü bir Türkiye ekonomisi için atılan her adımı desteklemek en önemli görev ve sorumluluğumuz. Başarılı çalışmalarınızın hız kesmeden devamını diliyoruz."

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