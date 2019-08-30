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23 yıldır aranan suçlu yanlışlıkla yakalandı

23 yıldır aranan suçlu yanlışlıkla yakalandı

Bodrum Merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 9 şahısın içerisinde sahte kimlikle yakalanan H.T.’nin 1996 yılında İstanbul’da 2 cinayetten arandığı ortaya çıktı.

Bodrum ve 5 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

Bodrum merkezli olmak üzere Aydın, Manisa, İstanbul ve Konya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Evlere ve iş yerlerine yapılan baskınlar sonucunda 9 şüpheli yakalanarak Bodrum’a getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 9 kişi tutuklandı.

23 yıl sahte kimlik kullandı

Yakalanan şüphelilerden H.T’nin üzerinden sahte kimlik çıkınca KOM ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan parmak izi karşılaştırması ve polis ekiplerinin çapraz sorgusu sonucundan sahte kimlik taşıyan göçmen kaçakçısının 1996 yılında İstanbul’da işlemiş olduğu 2 cinayetten dolayı sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı.

Davanın zaman aşımına uğramasına 16 yıl kalmıştı

23 yıl boyunca sahte kimlikle yaşayan H.T. cinayet davasının zaman aşımına uğramasına 16 ay kala yakalandığı da öğrenildi.

Öte yandan Bodrum Merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda, tutuklanan 9 zanlının ikametlerinde şişme bot, tekne motoru ve çok sayıda suç unsuru ele geçirildiği öğrenildi

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