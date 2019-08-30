HABER /  GÜNCEL
ADV Tatilin son dakikaya kaldıysa bu fırsatları incele!

Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan Candan Erçetin'e '30 Ağustos' tepkisi

İnternet Haber
Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan Candan Erçetin'e '30 Ağustos' tepkisi

İBB'nin düzenlediği '30 Ağustos' etkinliğinde Candan Erçetin'in sahneye çıkmasını Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "30 Ağustos, Fransızca şarkı meraklısına kaldı" sözleriyle eleştirdi.

Ali Karahasanoğlu, '30 Ağustos, Fransızca şarkı meraklısına kaldı ise' başlığıyla Yeni Akit'te yayınlanan yazısında ünlü sanatçıyı eleştiri yağmuruna tuttu.

"Siz hangi zaferi kutluyorsunuz"

"Yunan gibi kıyafetler eşliğinde, Yunan’dan farksız sözlerle halkın karşısına çıkarsanız 'Siz hangi zaferi kutluyorsunuz' diye sorulmaz mı?" ifadelerini kullanan Karahasanoğlu, yazısında şunları söyledi:

"Kafanızda bir sakatlık var demektir"

Aynı şekilde, 30 Ağustos, Fransız’a karşı, İtalyan’a karşı kazanılmıştır. Bir sene sonra da olsa, İstanbul’un işgalinin sona ereceğinin habercisidir Ama siz, hem 30 Ağustos’u kutlar, hem de o sembol tarihte, yendiğiniz gavurun sözleri ile şarkı söylemeyi bir maharet zanneden şarkıcılarla halkı buluşturursanız. Kafanızda bir sakatlık var demektir.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız...

Tüm yazarlar sayfasına geçiş yapmak için tıklayınız...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Şanlı tarihimizin 30 Ağustos Zaferi! En büyük kahramanlık destanlarından biri
Foto Galeri Şanlı tarihimizin 30 Ağustos Zaferi! En büyük kahramanlık destanlarından biri Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mevlüt Erdinç çalımı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mevlüt Erdinç çalımı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi! Teröre ağır darbe
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi! Teröre ağır darbe
Avrupa Ligi'nde Türk ekiplerinin muhtemel rakipleri belli oldu
Avrupa Ligi'nde Türk ekiplerinin muhtemel rakipleri belli oldu
Ali Babacan ile o ülkenin başbakanı bir otelde görüştü iddiası
Ali Babacan ile o ülkenin başbakanı bir otelde görüştü iddiası
Bakan Berat Albayrak'tan Türk lirası referans faiz oranı açıklaması
Bakan Berat Albayrak'tan Türk lirası referans faiz oranı açıklaması
Siirt'te öldürülen terörist o muhtarın katili çıktı
Siirt'te öldürülen terörist o muhtarın katili çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
DEAŞ'ın Bağdat Valisi Hamed Hammud kendini infilak ettirdi!
DEAŞ'ın Bağdat Valisi Hamed Hammud kendini infilak ettirdi!
Eşbaşkanlar kayyum kararlarını AİHM'ye götürüyor
Eşbaşkanlar kayyum kararlarını AİHM'ye götürüyor
Ünal Karaman: Gerekli dersleri çıkardık
Ünal Karaman: Gerekli dersleri çıkardık
Diyarbakır'daki HDP mitingine şartlı onay! 'Kayyum ve saray' sloganı yasak faşizm serbest
Diyarbakır'daki HDP mitingine şartlı onay! 'Kayyum ve saray' sloganı yasak faşizm serbest
İsmail Köybaşı'nın yeni takımı şaşırttı
İsmail Köybaşı'nın yeni takımı şaşırttı
Lise 1. sınıflar okula ne zaman başlıyor eylül ayının kaçında?
Lise 1. sınıflar okula ne zaman başlıyor eylül ayının kaçında?
Yorumlar 18 yorum