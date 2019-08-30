Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan Candan Erçetin'e '30 Ağustos' tepkisi

İBB'nin düzenlediği '30 Ağustos' etkinliğinde Candan Erçetin'in sahneye çıkmasını Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "30 Ağustos, Fransızca şarkı meraklısına kaldı" sözleriyle eleştirdi.

Ali Karahasanoğlu, '30 Ağustos, Fransızca şarkı meraklısına kaldı ise' başlığıyla Yeni Akit'te yayınlanan yazısında ünlü sanatçıyı eleştiri yağmuruna tuttu.

"Siz hangi zaferi kutluyorsunuz"

"Yunan gibi kıyafetler eşliğinde, Yunan’dan farksız sözlerle halkın karşısına çıkarsanız 'Siz hangi zaferi kutluyorsunuz' diye sorulmaz mı?" ifadelerini kullanan Karahasanoğlu, yazısında şunları söyledi:

"Kafanızda bir sakatlık var demektir"

Aynı şekilde, 30 Ağustos, Fransız’a karşı, İtalyan’a karşı kazanılmıştır. Bir sene sonra da olsa, İstanbul’un işgalinin sona ereceğinin habercisidir Ama siz, hem 30 Ağustos’u kutlar, hem de o sembol tarihte, yendiğiniz gavurun sözleri ile şarkı söylemeyi bir maharet zanneden şarkıcılarla halkı buluşturursanız. Kafanızda bir sakatlık var demektir.

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