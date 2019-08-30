Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi! Teröre ağır darbe

Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16, Pençe-3'te şimdiye dek 22 olmak üzere Irak'ın kuzeyinde yılbaşından bu yana 676 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK'nın pençesi teröristlerin ensesinde. Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16 ve Pençe-3'te şimdiye kadar 22 olmak üzere yılbaşından bu yana Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Bakan Akar'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"(İdlib) Bizim personelimize, gözlem noktalarımıza zarar ziyan geldiği takdirde meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı herkese söyledik, söylemeye devam ediyoruz"

"(FETÖ ile mücadele) 17 bin 498 kişi ihraç edildi. Amacımız bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımasına engel olmaktır"