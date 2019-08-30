DEAŞ'ın Bağdat Valisi Hamed Hammud kendini infilak ettirdi!

IRAK'ta hükümeti destekleyen Şii milis grubu Haşdi Şabi heyeti, DEAŞ'ın sözde Bağdat valisi Abdusselam Hamed Hammud'un öldüğünü açıkladı.

Ülkenin batısındaki Enbar vilayetinde Haşdi Şabi'ye bağlı güçler tarafından düzenlenen bir güvenlik operasyonu sırasında "Ebu Nur" lakaplı Hammud'un kendini infilak ettirdiği ifade edildi.

6 koruması ele geçirildi

Hammud'un kendisini patlatma girişimi öncesinde yardımcısı ve 6 kişiden oluşan korumalarının ele geçirildiği belirtildi.

Resmi açıklama daha yapılmadı

Cesetlerin Irak ordusuna bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığına gönderildiği ancak Hammud'a ilişkin henüz resmi bir açıklamanın yapılmadığı ifade edildi.