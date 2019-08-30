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Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mevlüt Erdinç çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mevlüt Erdinç çalımı

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transfer etmek istediği milli golcü Mevlüt Erdinç ile anlaşmaya vardı ve ezeli rakibine bir çalım daha atmış oldu.

Spor Toto Süper Lig'e 2'de iki yaparak giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken sarı-lacivertliler, ezeli rakipleri Galatasaray'a bir çalım daha attı.

Mevlüt'le el sıkışıldı
Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç ile 1 milyon 250 bin euro'luk yıllık ücret karşılığında anlaşmaya vardı. Menajer Pierre Frelot bugün transferi sonuçlandırmak için İstanbul’a gelecek.



Forvet sayısı 3'e çıktı
Sarı lacivertlilerin forvet rotasyonu Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç ve Allahyar'dan oluşacak.

Daha önce de çalım atmıştı
Öte yandan Fenerbahçe, daha önce Vedat Muriç ve Deniz Türüç transferlerinde de Galatasaray'a çalım atıp deneyimli futbolcuları kadrosuna katmıştı.

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