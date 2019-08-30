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Ulaştırma Bakanlığı açıkladı: Marmaray da 24 saat hizmet verecek

İnternet Haber
Ulaştırma Bakanlığı açıkladı: Marmaray da 24 saat hizmet verecek

İBB'ye bağlı metroların cuma ve cumartesi gecesi 24 saat çalışacağının açıklanması sonrası bir güzel haberde Ulaştırma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, Marmaray'ın da cuma ve cumartesi geceleri 24 saat hizmet vereceğini açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’da 24 saat ulaşım”ın detaylarını dün basınla paylaşmıştı. İmamoğlu’nun verdiği bilgilere göre, 30 Ağustos’tan başlamak üzere, cuma-cumartesi günleri, 6 metro ve 24 otobüs hattında gece 00.30’dan 05.30’a kadar 24 saat kesintisiz toplu ulaşım sağlanacak.

Gece çift bilet uygulaması

Gece ulaşımını kullanan vatandaşların İstanbulkart’larından çift bilet kesintisi uygulanacak.

Bayramlarda ücretsiz

Dini ve milli bayramlarda, 24 saat toplu ulaşım ücretsiz sağlanacak. Yeni uygulama ile İstanbul, dünyada hafta sonları gece metro ve otobüs hizmeti veren sekiz metropolden biri olacak.

Bu gelişmeler sonrası Ulaştırma Bakanlığı da Marmaray'ın cuma ve cumartesi geceleri 24 saat hizmet vereceğini açıkladı.

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