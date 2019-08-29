İstanbul'da gece metro ulaşım hatları! Ekrem İmamoğlu ücretini açıkladı
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos'tan itibaren 6 metro hattı ve 24 İETT hattında Cuma ve Cumartesi geceleri 24 saat ulaşımın başlayacağını açıkladı.
Toplu taşıma araçlarının gece çalışması hakkında açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, Cuma ve Cumartesi geceleri 6 metro hattında hizmet verileceğini söyledi. 24 İETT hattında da gece saferleri yapılacağını söyleyen İmamoğlu, ulaşımda çift bilet kullanılacağını açıkladı.
İmamoğlu'nun açıklamasına göre; M1A, M1B, M2, M4, M5, M6 metro hatları ile 24 İETT hattı 24 saat ulaşıma açılacak. Gece tarifesi 00.30-05.30 arası geçerli olacak.
Haftanın iki günü: Metroda gece seferleri Cuma ve Cumartesi günleri yapılacak. Uygulama yarından (30 Ağustos) geçerli olmak üzere başlayacak.
Çift akbil parası alınacak: Gece seyahatinde bir tarife değişikliğinin söz konusu olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Bu saat diliminde ulaşımdan faydalanan yolcular çift tarife basarak gece seyahat etme imkanı olacak. Bir hizmet olarak gördüğümüz için maliyetine bakmaksızın böyle makul bir çözüm bulundu" dedi.