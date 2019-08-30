HABER /  EKONOMİ
ADV Tatilin son dakikaya kaldıysa bu fırsatları incele!

Özel bankalar arasında bir ilk! Alternatif Bank TLREF'e endeksli bono ihracına başladı

Özel bankalar arasında bir ilk! Alternatif Bank TLREF'e endeksli bono ihracına başladı

Alternatif Bank,Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na (TLREF) endeksli bono ihraç eden ilk özel banka oldu.

Alternatif Bank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket,  özellikle kurumsal yatırımcılardan gelen değişken faizli bono talebini, Borsa İstanbul'un haziran ayında yayınlamaya başladığı TLREF-Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı”na dayalı bono ihracıyla karşıladı. 

Özel bankalar arasında bir ilk

Özel bankalar arasında bir ilki gerçekleştiren Alternatif Bank'ın iki yıl vadeli gerçekleştirdiği borçlanmada, kupon faizleri TLREF bazlı 3 ayda bir dönemsel değişken faiz ödemeli olarak ve referans getirinin 50 baz puan üstünde gerçekleşecek. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Güven, tahvil ihracına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yatırımcılardan gelen talebi değerlendirdik"

"Finansal piyasaların gelişiminde 'referans faiz oranı' önemli bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor. Bu oranın tespit edilmesine yönelik, Borsa İstanbul tarafından haziran ayında hayata geçirilen TLREF-Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı, repo piyasasında gerçekleşen gecelik işlemlere dayanıyor. Bu gelişmeyle birlikte yatırımcılardan gelen talebi hızla değerlendirdik ve bu alanda bono ihracı gerçekleştiren ilk özel banka olarak iki yıl vadeli bir borçlanmayı başarıyla gerçekleştirdik. İhracını gerçekleştirdiğimiz bononun kupon faizleri TLREF bazlı 3 aylık dönemlerde, referans getirinin 50 baz puan üstünde oluşacak. Önümüzdeki dönemde TLREF oranına dayalı ürünlerin yaygınlaşarak finansal piyasalarımızda derinliğin artmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Şanlı tarihimizin 30 Ağustos Zaferi! En büyük kahramanlık destanlarından biri
Foto Galeri Şanlı tarihimizin 30 Ağustos Zaferi! En büyük kahramanlık destanlarından biri Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan ve devlet erkanından Anıtkabir ziyareti! Büyük zaferin 97. yılı
Erdoğan ve devlet erkanından Anıtkabir ziyareti! Büyük zaferin 97. yılı
CHP'li başkan törene geç kalınca çelenk krizi çıktı
CHP'li başkan törene geç kalınca çelenk krizi çıktı
Ulaştırma Bakanlığı açıkladı: Marmaray da 24 saat hizmet verecek
Ulaştırma Bakanlığı açıkladı: Marmaray da 24 saat hizmet verecek
Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan Candan Erçetin'e '30 Ağustos' tepkisi
Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan Candan Erçetin'e '30 Ağustos' tepkisi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mevlüt Erdinç çalımı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mevlüt Erdinç çalımı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi! Teröre ağır darbe
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi! Teröre ağır darbe
ÖNCEKİ HABERLER
İşte Galatasaray'la Monaco arasındaki Falcao pazarlığının perde arkası
İşte Galatasaray'la Monaco arasındaki Falcao pazarlığının perde arkası
İBB'de iki seçim arasında 2 bin 500 kişinin işe alındığı iddia edildi! İnceleme başlatıldı
İBB'de iki seçim arasında 2 bin 500 kişinin işe alındığı iddia edildi! İnceleme başlatıldı
DEAŞ'ın Bağdat Valisi Hamed Hammud kendini infilak ettirdi!
DEAŞ'ın Bağdat Valisi Hamed Hammud kendini infilak ettirdi!
Eşbaşkanlar kayyum kararlarını AİHM'ye götürüyor
Eşbaşkanlar kayyum kararlarını AİHM'ye götürüyor
Ünal Karaman: Gerekli dersleri çıkardık
Ünal Karaman: Gerekli dersleri çıkardık
Şule Yüksel Şenler'in cenaze töreni! Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Şule Yüksel Şenler'in cenaze töreni! Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Yorumlar