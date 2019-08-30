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Luis Gustavo ev tuttu bile

Luis Gustavo ev tuttu bile

Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Luis Gustavo, İstanbul'da kendisine ev tuttu.

Marsilya, Fenerbahçe’ye zorluk çıkarmaya devam etse de Luis Gustavo, İstanbul için kendisini hazırladı.

Kulüpler arasındaki bonservis pazarlığı kıran kırana devam ederken, Gustavo, İstanbul’da kalacağı evi, çocuğunun gideceği okulu dahi belirledi. Ancak, Niang transferinde olduğu gibi fiyat attırmakta kararlı olan Marsilya henüz pes etmedi. Fenerbahçe, Fransızları ikna ettiği anda Gustavo İstanbul’a gelecek.

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