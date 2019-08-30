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İşte Galatasaray'la Monaco arasındaki Falcao pazarlığının perde arkası

İşte Galatasaray'la Monaco arasındaki Falcao pazarlığının perde arkası

Galatasaray, dün hem Monaco ile hem de Falcao ile bir kez daha görüştü. Pazarlık gece boyunca devam etti. Falcao'da sorun yok. Para isteyen Monaco geri adım atmadı. Bugün imzalar atılacak

Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray'da forvet mesaisi dört koldan sürüyor. Kolombiyalı golcü Falcao ile anlaşan ve Monaco'yu da ikna etme aşamasına getiren Aslan, bugün mutlu haberi verecek. 

Falcao sonunda izin aldı
Sabah'ın haberine göre; Monaco Teknik Direktörü Jardim'le son kez görüşen ve "Galatasaray'a gitmek istiyorum. Beni burada artık tutmayın. Bu takıma faydam olmaz'' diyen Falcao sonunda izin aldı.

Kıran kırana pazarlık
Ünlü menajerler Jorge Mendes-Ahmet Bulut ikilisine ödenecek 3 milyon Euro komisyonu üstlenmeye hazır olan sarı-kırmızılılar, Monaco yönetimi ile de bonservis bedeli için kıran kırana bir pazarlık yaptı. Görüşmeler gece boyunca sürdü. 

Bugün açıklanması bekleniyor
Dün Fransa'ya giden başkan Mustafa Cengiz, Abdürrahim Albayrak ile menajer Ahmet Bulut otelde de Falcao ile bir araya geldi. Yıldız futbolcu, başkan ile de tanıştı. Zaten bilindiği gibi Falcao 2+1 yıllık ön anlaşma imzalamıştı. Bugün resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Artık gözler Mbaye Diagne'yi S.Moskova'ya satılmasına çevrildi.

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