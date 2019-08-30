Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 37. randevuda

İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 23'ünü siyah-beyazlılar, 7'sini yeşil-mavililer kazandı. Taraflar arasında İstanbul'daki son 9 lig maçından 4'ü berabere bitti, Beşiktaş 4, konuk ekip bir galibiyet aldı.

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın 37. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 36 lig maçından 23'ünü Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 6 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 7 maçtan galip ayrılan Beşiktaş, toplamda rakip fileleri 67 kez havalandırdı, Çaykur Rizespor ise 35 gol attı.

Geçen sezonki maçları Beşiktaş, evinde 4-1, deplasmanda ise 7-2'lik skorlarla kazandı.

Çaykur Rizespor 14 maçtır kazanamıyor

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 14 maçtır yenemiyor.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 14 maçtan 10'unu yitirdi, 4'ünde berabere kaldı.

İstanbul'daki maçlar

İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda da Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yapılan 18 lig maçının 12'sini kazandı, 2 kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı.

Beşiktaş'ın İstanbul'da attığı 36 gole, Karadeniz ekibi 15 golle karşılık verdi.

Öte yandan, taraflar arasında İstanbul'daki son 9 lig maçından 4'ü berabere bitti, Beşiktaş 4, Çaykur Rizespor bir galibiyet aldı.

Beşiktaş'a tarihi yenilgiyi tattırdı

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında, siyah-beyazlı ekip tarihi bir hezimet yaşadı.

Sezonun 20. haftasında, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşma siyah-beyazlı ekip açısından tarihe geçecek bir yenilgiye sahne oldu. Çaykur Rizespor bu maçta rakibini 5-1 yendi.

Bu sonuç Beşiktaş'ın lig tarihinde, 5-0'lık Bursaspor yenilgisinin ardından en kötü ikinci mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.