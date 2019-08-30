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İBB'den işten çıkarmalarla ilgili açıklama! Kamuoyunda yanıltıcı bilgiler var

İBB'den işten çıkarmalarla ilgili açıklama! Kamuoyunda yanıltıcı bilgiler var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, personel çıkarmaya devam ederken tepkiler de sürüyor. İşten çıkarılanlar İBB önünde eylem yapıyorlar.

Daha önce Medya A.Ş.'den 51 gazeteciyi, Beltur'dan ise 175 kişiyi işten çıkaran Ekrem İmamoğlu, İspark'tan 238 personeli işten çıkardı. İşten çıkarmalar ise personele kısa mesaj SMS'le bildiriliyor.

Bir çok basın yayın kuruluşunda İBB'den şehit ve gazi yakınlarının dahi işten çıkarıldığı bildirildi. Bu konuyla ilgili gelen eleştirilere İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun twitter hesabından cevap verdi. 

İBB’deki iş akdi fesihleri ile ilgili bir kısım medyada kamuoyunu yanıltıcı bilgiler yer aldığını söyleyen Ongun şunları kaydetti:

Ongun şehit ve gazi yakınlarının işine devam ettiğini bildirerek şunları söyledi:

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