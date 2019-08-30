30 Ağustos töreninde dikkat çeken kare! Erdoğan-Kılıçdaroğlu karşılaşması

Resmi törenlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesafeli duran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de karşılaştıklarında da bu tutumunu devam ettirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle devletin zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Anıtkabir'deki törene katıldı. Tören öncesi Aslanlı Yol'un başında yerlerini alan protokol üyeleri birbirleriyle tokalaştı.

Erdoğan-Kılıçdaroğlu karşılaşması

Bu anlarda en çok merak edilen de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tokalaşması oldu.

Kılıçdaroğlu yine soğuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaşırken çekilen fotoğraflarda soğuk tavırlarıyla dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu 30 Ağustos törenleri öncesinde nasıl bir tavır sergileyeceği merak ediliyordu. Kılıçdaroğlu bu tavrını yine devam ettirdi.