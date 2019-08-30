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Tarım ve Orman Bakanlığı 4 bin 996 personel alacak! İşte detaylar

Anıl Tuna aniltuna0@gmail.com
Tarım ve Orman Bakanlığı 4 bin 996 personel alacak! İşte detaylar

Orman yangınları gündemdeki yerini korurken Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle geldi. Bakanlık, orman yangınlarıyla mücadele için 4 bin 996 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre Orman Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli personel alımlarına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Detaylar şöyle

Bu kapsamda, belirlenen illerde bin 150 orman mühendisi, 2 bin 700 orman muhafaza memuru alımı gerçekleştirilecek. Adaylar 24 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında Orman Genel Müdürlüğü web sitesi üzerinden e-devlet şifresi ile başvuru yapabilecek. Ayrıca mühendis, avukat, tekniker, laborant, büroda çalışmak üzere de sözleşmeli bin 146 personel alınacak.

Bu alımlar için de 12 Eylül ile 23 Eylül tarihleri arasında Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi üzerinden başvuru yapılacak.

Orman Genel Müdürlüğü böylece toplamda 4 bin 996 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

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