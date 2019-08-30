Beşiktaş, Arsenal'den Elneny'yi kiraladı

Beşiktaş, Arsenal'den Elneny'yi bedelsiz olarak 1 yıllığına kiraladı.

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen orta saha oyuncusu Elneny'yi bedelsiz olarak 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Oyuncu bu akşam saat 22:15'te İstanbul'da olacak. Elneny'nin maaşı 1 milyon 750 bin euro olacak.

"Elneny için Arsenal ile anlaştık''

Beşiktaş Sportif Direktörü Ali Naibi, "Elneny için Arsenal ile anlaştık. Sağlık kontrollerini başarıyla geçerse sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katacağız." dedi.