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Protokol üyelerini şaşkına çevirdi! Bir anda oynamaya başladı

İhlas Haber Ajansı
Protokol üyelerini şaşkına çevirdi! Bir anda oynamaya başladı

SAMSUN'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sırasında bir kadının protokol karşısında oynamaya başlaması büyük şaşkınlık yarattı.

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından program Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

Protokol karşısında oynamaya başladı

Programda Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlkadım Belediyesi Türk Halk Müziği ekipleri konser verdi. Bu sırada isminin Muhteber Yılmaz olduğu öğrenilen bir kadın, Samsun Valisi Osman Kaymak ve diğer protokol üyelerinin karşısında oynamaya başladı.

Şaşkın bakışlar altında yerine oturdu

Herkesin şaşkın bakışları arasında bütün meydanı dolaşan kadın, konserin bitmesinin ardından yerine geçti.

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