Beşiktaş Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor’un rakiplerinin belli olduğu kura çekimi sona erdi. Medipol Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi elemelerinde kaybetmesi ve Trabzonspor’un Avrupa Ligi elemelerinde AEK’yı saf dışı bırakmasıyla kupada 3 takımımızın yer alacağı kesinleşmişti. İşte kura çekimiyle ilgili merak edilen detaylar...

İlk maçlar 19 Eylül’de

Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.

Ahmet Ağaoğlu: İyi bir kura çektik

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kurayla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"İyi bir kura çektik. Dün AEK karşısında ilk yarıda oynadığımız futbolu oynamazsak bu gruptan çıkabiliriz."

Ali Nabi: Bize göre denk bir grup

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, ise kurayla ilgili yaptığı değerlendirmede ''Bize göre denk bir grup. Bu grupta başarılı olacağımıza inanıyorum.'' dedi.

A GRUBU

Sevilla

Apoel

Karabağ

Dudelange

B GRUBU

Dinamo Kiev

Kopenhang

Malmö

Lugano

C GRUBU

Basel

Krasnodar

Getafe

Trabzonspor

D GRUBU

Sporting Lizbon

PSV

Lask Linz

Rosenborg

E GRUBU

Lazio

Celtic

Rennes

CFR Cluj

F GRUBU

Arsenal

E. Frankfurt

Standart Liege

Guimares

G GRUBU

Porto

Young Boys

Feyenoord

Glasgow Rangers

H GRUBU

CSKA Moskowa

Ludogorets

Espanyol

Ferencfaros

I GRUBU

Wolfsbrug

Gent

ST Etienne

Oleksandrya

J GRUBU

Roma

Borussia Monchengladbach

Medipol Başakşehir

Wolfsberger

K GRUBU

Beşiktaş

Braga

Wolverhampton

Slaven Bratislav

L GRUBU

Manchester United

Astana

Partizan

AZ Alkmar