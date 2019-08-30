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Beşiktaş Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu

İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor’un rakiplerinin belli olduğu kura çekimi sona erdi. Medipol Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi elemelerinde kaybetmesi ve Trabzonspor’un Avrupa Ligi elemelerinde AEK’yı saf dışı bırakmasıyla kupada 3 takımımızın yer alacağı kesinleşmişti. İşte kura çekimiyle ilgili merak edilen detaylar...

İlk maçlar 19 Eylül’de 
Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak. 

Ahmet Ağaoğlu: İyi bir kura çektik
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kurayla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"İyi bir kura çektik. Dün AEK karşısında ilk yarıda oynadığımız futbolu oynamazsak bu gruptan çıkabiliriz."

Ali Nabi: Bize göre denk bir grup
Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, ise kurayla ilgili yaptığı değerlendirmede ''Bize göre denk bir grup. Bu grupta başarılı olacağımıza inanıyorum.'' dedi.

A GRUBU
Sevilla
Apoel
Karabağ
Dudelange

B GRUBU
Dinamo Kiev
Kopenhang
Malmö
Lugano

C GRUBU
Basel
Krasnodar
Getafe
Trabzonspor

D GRUBU
Sporting Lizbon
PSV
Lask Linz
Rosenborg

E GRUBU
Lazio
Celtic
Rennes
CFR Cluj

F GRUBU
Arsenal
E. Frankfurt
Standart Liege
Guimares

G GRUBU
Porto
Young Boys
Feyenoord
Glasgow Rangers

H GRUBU
CSKA Moskowa
Ludogorets
Espanyol
Ferencfaros

I GRUBU
Wolfsbrug
Gent
ST Etienne
Oleksandrya

J GRUBU
Roma
Borussia Monchengladbach
Medipol Başakşehir
Wolfsberger

K GRUBU
Beşiktaş
Braga
Wolverhampton
Slaven Bratislav

L GRUBU
Manchester United
Astana
Partizan
AZ Alkmar

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