HABER /  DÜNYA
ADV Tatilin son dakikaya kaldıysa bu fırsatları incele!

Varşova'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Varşova'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Polonya'nın başkenti Varşova'da asetilen tüpü taşıyan bir kamyonette meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Varşova'nın Bemowo ilçesinde Wroclawska Sokak'ta asetilen tüpleri taşıyan bir kamyonette henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.İlk bilgilere göre şoför ile yoldan geçen bir yaya hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın etkisiyle paramparça olan aracın parçaları 75 metre uzağa kadar savrulurken, çevredeki binalarda oturanlar tahliye edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Polisin olay yerinde patlamaya ilişkin incelemesi ise sürüyor. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Tarım ve Orman Bakanlığı 4 bin 996 personel alacak! İşte detaylar
Tarım ve Orman Bakanlığı 4 bin 996 personel alacak! İşte detaylar
Beşiktaş Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
Beşiktaş Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
30 Ağustos töreninde dikkat çeken kare! Erdoğan-Kılıçdaroğlu karşılaşması
30 Ağustos töreninde dikkat çeken kare! Erdoğan-Kılıçdaroğlu karşılaşması
Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı programda olay çıktı
Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı programda olay çıktı
İstanbul Emniyeti'nde önemli gelişme 42 polis müdürü ile emniyet amirinin görev yeri değişti
İstanbul Emniyeti'nde önemli gelişme 42 polis müdürü ile emniyet amirinin görev yeri değişti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması!
ÖNCEKİ HABERLER
Ryan Babel'e milli davet
Ryan Babel'e milli davet
Beşiktaş, Arsenal'den Elneny'yi kiraladı
Beşiktaş, Arsenal'den Elneny'yi kiraladı
Protokol üyelerini şaşkına çevirdi! Bir anda oynamaya başladı
Protokol üyelerini şaşkına çevirdi! Bir anda oynamaya başladı
İstanbul Emniyeti'nde 42 polis müdürü ile emniyet amirinin görev yeri değişti
İstanbul Emniyeti'nde 42 polis müdürü ile emniyet amirinin görev yeri değişti
İBB'den işten çıkarmalarla ilgili açıklama! Kamuoyunda yanıltıcı bilgiler var
İBB'den işten çıkarmalarla ilgili açıklama! Kamuoyunda yanıltıcı bilgiler var
30 Ağustos Zafer Bayramı kaçıncı yılı 30 Ağustos önemi ve anlamı
30 Ağustos Zafer Bayramı kaçıncı yılı 30 Ağustos önemi ve anlamı
Yorumlar