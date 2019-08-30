Rusya açıkladı! Rejim güçleri İdlib bölgesinde ateşkes ilan edecek

Rusya Savunma Bakanlığı, rejim güçlerinin 31 Ağustos'tan itibaren çatışmaların yoğunlaştığı İdlib bölgesinde tek taraflı ateşkes ilan edeceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada “İdlib’de durumu istikrara kavuşturmak için, Suriye hükümet güçleri tarafından tek taraflı olarak İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde 31 Ağustos 2019 saat 06:00 itibariyle ateşkese gidilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Silahlı gruplara çağrı

Açıklamada ayrıca silahlı grupların liderlerine provokasyonlardan kaçınmaları ve kontrolleri altındaki bölgelere barışçıl yolla istikrar getirilmesi sürecine katılma çağrısı yapıldı.

"İstediğimiz noktada dersek yalan olur"

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı son açıklamada, İdlib'le ilgili gelişmelerin henüz Türkiye'nin isteği seviyede olmadığını söyledi.

Erdoğan, "İdlib ile ilgili gelişmelerde 'bizim istediğimiz noktada dersek' yalan olur" ifadesini kullandı.

F-35'lerle ilgili açıklama

Türkiye ve ABD arasında sorun yaratan F-35 savaş uçakları konusuna da değinen Erdoğan, "ABD, F-35'ler konusundaki tutumunu devam ettirirse biz tabi başımızın çaresine bakacağız" dedi.