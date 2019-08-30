Yer Fırat'ın doğusu! Türkiye ve ABD'den ikinci ortak helikopter uçuşu

Fırat'ın doğusunda ABD'li komutanlar ile birinci bölge safhaları kapsamında TSK'ya ait helikopterlerle uçuş gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından, Türk ve ABD'li komutanların katıldığı ikinci ortak helikopter uçuşuna ait görüntüler paylaştı.

ABD'li komutanlarla ikinci uçuş

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Suriye’de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD'li komutanların iştirak ettiği ikinci ortak helikopter uçuşu TSK'ya ait iki helikopter ile gerçekleştirildi'' denildi.

Ortak uçuşun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait iki helikopterle yapıldığı bilgisi de verildi.