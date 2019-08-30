Manoca'dan flaş Falcao açıklaması

Monaco Başkanvekili Oleg Petrov, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Radamel Falcao'nun geleceği hakkında konuştu.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Falcao'nun formasını giydiği Monaco Başkanvekili Oleg Petrov, açıklamalarda bulundu.

Petrov, "Hücum için diğer çözümler üzerinde duruyoruz. Şu an yapılmış bir anlaşmamız yok. Önümüzde hala iki gün var. Fakat kolay değil. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız sürüyor.'' ifadelerini kullandı.

''Gelecekte ne olur bilemiyorum''

Falcao'nun geleceği hakkında gelen soruya Monaco Başkanvekili Oleg Petrov, ''Falcao ile konuştum. Teknik direktör Jardim ile konuştum. Falcao'nun isteklerini anlıyorum ama ben de bu kulübün çıkarlarını düşünmek zorundayım. Konuşmak için henüz erken. Her şey mümkün. Gelecekte ne olur bilemiyorum. Ancak, bir önceki konuşmamıza göre çok az değişiklik oldu." dedi.