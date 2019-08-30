Medipol Başakşehir, Daniel Aleksic transferini açıkladı
Medipol Başakşehir geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen Danijel Aleksic'i 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Medipol Başakşehir, sürpriz bir transfere imza attı.
Medipol Başakşehir geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen Danijel Aleksic'i 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Yeni Malatyaspor formasıyla geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 38 maça çıkan 28 yaşındaki Sırp futbolcu, 14 gol ve 6 asistlik bir performans ortaya koydu.
✍️🏽 | 🎶🎵🎼 🇷🇸 pic.twitter.com/KZq3AtOMkM— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) August 30, 2019