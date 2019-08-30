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Medipol Başakşehir, Daniel Aleksic transferini açıkladı

Medipol Başakşehir, Daniel Aleksic transferini açıkladı

Medipol Başakşehir geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen Danijel Aleksic'i 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Medipol Başakşehir, sürpriz bir transfere imza attı.

Medipol Başakşehir geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen Danijel Aleksic'i 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor formasıyla geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 38 maça çıkan 28 yaşındaki Sırp futbolcu, 14 gol ve 6 asistlik bir performans ortaya koydu.

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