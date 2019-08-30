İmamoğlu, işten çıkarılan işçilerin temsilcileriyle görüştü
Demirören Haber Ajansı
İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, işten çıkarılan işçilerin temsilcileriyle bir araya geldi.
İBB'de işten çıkarılan işçiler belediye binası önünde eylemlerini sürdürüyordu. İBB Başkanı İmamoğlu, işçiler arasından seçilen 3 kişiyle görüştü.
'CV bırakın değerlendirelim'
Kısa süren görüşmenin ardından işçi temsilcileri kendisine söylenenleri arkadaşlarına aktardı. İmamoğlu'nun işçi temsilcilerine, seçim dönemi öncesinde işe alınanların çıkarıldığını belirterek, " 'işinin ehli olduğunu düşünüyorsanız CV bırakın değerlendirelim' dediği " öğrenildi.