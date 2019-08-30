HABER /  FENERBAHÇE
ADV Tatilin son dakikaya kaldıysa bu fırsatları incele!

Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Vedat Muriç'in ardından Mevlüt Erdinç ile de anlaşma sağlayan sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'den 2'nci golcüsünü de kadrosuna kattı. 

Bonservis bedeli ödemeden 2 yıllık anlaşma sağlanan 32 yaşındaki futbolcu, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerin ardından da resmi sözleşmeyi imzalayan Mevlüt Erdinç transferinin 1-2 saat içinde açıklanması bekleniyor.

Sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'le yollarını ayıran Mevlüt Erdinç'i sağlık kontrolünden geçirdi. Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç ile 1 milyon 250 bin euro'luk yıllık ücret karşılığında anlaşmaya vardı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
MHP lideri Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamalar
MHP lideri Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamalar
Rusya açıkladı! Rejim güçleri İdlib bölgesinde ateşkes ilan edecek
Rusya açıkladı! Rejim güçleri İdlib bölgesinde ateşkes ilan edecek
Türkiye sınırında neler oluyor? Rus özel kuvvetlerinden sızma girişimi
Türkiye sınırında neler oluyor? Rus özel kuvvetlerinden sızma girişimi
Erdoğan'dan Davutoğlu'na sert yanıt: Söyleyecekleri ne varsa söylesinler lafla tehdit olmaz
Erdoğan'dan Davutoğlu'na sert yanıt: Söyleyecekleri ne varsa söylesinler lafla tehdit olmaz
Tarım ve Orman Bakanlığı 4 bin 996 personel alacak! İşte detaylar
Tarım ve Orman Bakanlığı 4 bin 996 personel alacak! İşte detaylar
Beşiktaş Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
Beşiktaş Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Çavuşoğlu'ndan F-35 resti: Alamazsak farklı alternatiflere bakarız
Çavuşoğlu'ndan F-35 resti: Alamazsak farklı alternatiflere bakarız
Medipol Başakşehir, Daniel Aleksic transferini açıkladı
Medipol Başakşehir, Daniel Aleksic transferini açıkladı
Yer Fırat'ın doğusu! Türkiye ve ABD'den ikinci ortak helikopter uçuşu
Yer Fırat'ın doğusu! Türkiye ve ABD'den ikinci ortak helikopter uçuşu
Manoca'dan flaş Falcao açıklaması
Manoca'dan flaş Falcao açıklaması
Granada İsmail Köybaşı'nı basına tanıttı
Granada İsmail Köybaşı'nı basına tanıttı
30 Ağustos Zafer Bayramı kaçıncı yılı 30 Ağustos önemi ve anlamı
30 Ağustos Zafer Bayramı kaçıncı yılı 30 Ağustos önemi ve anlamı
Yorumlar