Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Vedat Muriç'in ardından Mevlüt Erdinç ile de anlaşma sağlayan sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'den 2'nci golcüsünü de kadrosuna kattı.

Bonservis bedeli ödemeden 2 yıllık anlaşma sağlanan 32 yaşındaki futbolcu, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerin ardından da resmi sözleşmeyi imzalayan Mevlüt Erdinç transferinin 1-2 saat içinde açıklanması bekleniyor.

Sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'le yollarını ayıran Mevlüt Erdinç'i sağlık kontrolünden geçirdi. Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç ile 1 milyon 250 bin euro'luk yıllık ücret karşılığında anlaşmaya vardı.