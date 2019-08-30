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İstenmeyen SMS'lere bin 550 lira ceza

İstenmeyen SMS'lere bin 550 lira ceza

Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Mahmut Altun, vatandaşlara izinsiz gönderilen ticari kısa mesajın cezasının bin 550 lira olduğunu belirtti.

Edirne Ticaret İl Müdürü ve Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Mahmut Altun, 6563 Sayılı Kanun gereği ticari ileti gönderilebilmesi için vatandaşlarda izin alınması gerektiğini söyledi.

İzinsiz atılan kısa mesajlarla ilgili çok sayıda şikayet aldıklarını ifade eden Altun, "2019-2020 eğitim öğretim yılına çok az bir zaman kaldı. Özel okullar, yurtlar, apartlar gibi işletmelerden sürekli mesajlar geliyor. Vatandaşın hiçbir ilgisi olmasa dahi bu mesajlar geliyor. Yani vatandaşın okulda, yurtta ve apartta kalan bir çocuğu olmadığı halde bu mesaj gelebiliyor." diye konuştu.

"Mesaj gönderecekse vatandaşın onayını alması lazım"

Kendisinin de aynı durumu yaşadığını anlatan Altun, şunları kaydetti:

"Geçen hafta pazar günü bir özel okuldan 2 saat arayla arka arkaya mesaj geldi. Benim okula gidecek yaşta ne çocuğum var ne torunum var. Hiçbir alakam yok. Okulun ismini de ilk defa duyuyorum. Bir kuruluş ticari ileti, mesaj gönderecekse vatandaşın onayını alması lazım. Bu konuda yoğun şikayetler var. Bu tür işletmelerin buna dikkat etmesi lazım."

Bu şekilde mesaj alanların Ticaret İl Müdürlüklerine başvurması gerektiğini dile getiren Altun, vatandaşlara izinsiz gönderilen kısa masajların bin 550 lira idari para cezası olduğunu kaydetti.

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