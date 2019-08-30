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Roma'dan Kolarov için Fenerbahçe'ye kötü haber

Roma'dan Kolarov için Fenerbahçe'ye kötü haber

Roma Kulübünün Başkan Yardımcısı Mauro Baldissoni, Medipol Başakşehir eşleşmesi ve Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Kolarov hakkında konuştu

Serie A takımlarından Roma'nın başkan yardımcısı Mauro Baldissoni, Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi'nde yapacakları maçları merakla beklediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için Monaco'ya gelen Baldissoni, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.  Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger ile yer aldıkları J Grubu'nda seri başı oldukları için grubun favorisi olduklarını belirten Baldissoni, "Fakat grupta eğer en iyi takımsanız bunu çıkıp oynayıp gösterecekseniz." dedi.

Baldissoni, Başakşehir genç bir takım olduğunu belirterek, "Cengiz eski takımıyla karşılaşma fırsatı bulacak. Bence eski takımına karşı oynamaktan o da mutlu olacak." diye konuştu. Başakşehir ile daha önce Avrupa'da karşılaşmadıklarını anımsatan Baldissoni, Türk ekibine karşı yapacakları maçları merakla beklediklerini kaydetti.

Baldissoni, Aleksandar Kolarov için Fenerbahçe'den resmi teklif alıp almadıklarına ilişkin ise bu konuda yorum yapamacağını söyleyerek, "Kişisel olarak Kolarov'un İstanbul'a gideceğini düşünmüyorum. Ama transferin bitmesine sadece 3 gün kaldı. Bunun durumunu yakında öğreneceksiniz." şeklinde konuştu

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