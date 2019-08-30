HABER /  POLİTİKA
ADV Tatilin son dakikaya kaldıysa bu fırsatları incele!

Binali Yıldırım'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı açıklaması

İhlas Haber Ajansı
Binali Yıldırım'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı açıklaması

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Sancaktepe’de cuma namazını kıldıktan sonra Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’yü ziyaret etti. Yıldırım, namazın ardından basına yaptığı açıklamada, “Milletimizin bağımsızlığı, istikrarı için hayatını seve seve vermiş bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diyerek 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, cuma namazını Hacı Kahraman Ahmet Camii’de kılmak üzere Sancaktepe’ye geldi. Yıldırım’ı burada Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü karşıladı. Namazın ardından Yıldırım basına açıklamalarda bulundu. 

Yaptığı açıklamada bugünün önemine değinen Yıldırım, “30 Ağustos Zafer Bayramı, Ağustos ayı esasen zaferlerle dolu bir aydır. Bildiğiniz gibi 30 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz zaferle neticelenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yolundaki en büyük engeli aşılmıştı. Devamında 9 Eylül İzmir’in kurtuluşuyla beraber Osmanlı’dan sonra küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmış ve bütün dünyaya ilan edilmiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum. Milletimizin bağımsızlığı, istikrarı için hayatını seve seve vermiş bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti’ni bizlere kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da bugün vesilesiyle şükranla ve minnetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun” dedi. 

Ardından Yıldırım, Başkan Şeyma Döğücü ile birlikte Sancaktepe Belediyesine geçti. Yıldırım, hac görevini yerine getiren Başkan Döğücü’yü belediyede ziyaret etti. Yıldırım ile beraberindeki konuklara burada hurma ikramında bulunuldu. Ziyaretin ardından Döğücü ile vedalaşan Yıldırım belediye binasından ayrıldı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Batman'da kan davası dehşeti! Defalarca bıçakladı kimseyi yaklaştırmadılar
Batman'da kan davası dehşeti! Defalarca bıçakladı kimseyi yaklaştırmadılar
MHP lideri Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamalar
MHP lideri Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamalar
Rusya açıkladı! Rejim güçleri İdlib bölgesinde ateşkes ilan edecek
Rusya açıkladı! Rejim güçleri İdlib bölgesinde ateşkes ilan edecek
Türkiye sınırında neler oluyor? Rus özel kuvvetlerinden sızma girişimi
Türkiye sınırında neler oluyor? Rus özel kuvvetlerinden sızma girişimi
Erdoğan'dan Davutoğlu'na sert yanıt: Söyleyecekleri ne varsa söylesinler lafla tehdit olmaz
Erdoğan'dan Davutoğlu'na sert yanıt: Söyleyecekleri ne varsa söylesinler lafla tehdit olmaz
Tarım ve Orman Bakanlığı 4 bin 996 personel alacak! İşte detaylar
Tarım ve Orman Bakanlığı 4 bin 996 personel alacak! İşte detaylar
ÖNCEKİ HABERLER
Tesla Çin'deki üç modeline zam yapma kararı aldı
Tesla Çin'deki üç modeline zam yapma kararı aldı
İmamoğlu, işten çıkarılan işçilerin temsilcileriyle görüştü
İmamoğlu, işten çıkarılan işçilerin temsilcileriyle görüştü
İstenmeyen SMS'lere bin 550 lira ceza
İstenmeyen SMS'lere bin 550 lira ceza
Yer Samsun! Önce 3 kişi tartıştı sonra ortalık savaş alanına döndü
Yer Samsun! Önce 3 kişi tartıştı sonra ortalık savaş alanına döndü
Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç ile 2 yıllık anlaşma sağladı
İstanbul Emniyeti'nde 42 polis müdürü ile emniyet amirinin görev yeri değişti
İstanbul Emniyeti'nde 42 polis müdürü ile emniyet amirinin görev yeri değişti
Yorumlar 1 yorum