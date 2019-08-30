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Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem

Demirören Haber Ajansı
Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.38'de Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 7,11 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 21,4 kilometre açığında, saat 18.38'de Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, denizin 7.11 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem Aydın'ın yanı sıra İzmir ve ilçelerinden de hissedildi.

"Depremin yeri Samos Adası'nın güneyi"

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 4.4. büyüklüğündeki depremin Samos Adası'nın güneyinde Dilek Yarımadası'nın güneybatısında meydana geldiğini belirterek, "O bölgede iki gündür deprem oluyor, hareketli bir bölge. Bizim karasularımızdaki bir fay değil. Bunun ana şoklardan biri olduğunu düşünüyorum. Artçıları sürecektir" dedi.

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