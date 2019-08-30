HABER /  SPOR
ADV Tatilin son dakikaya kaldıysa bu fırsatları incele!

Bursaspor, 8 oyuncu ile sözleşme imzaladı

Demirören Haber Ajansı
Bursaspor, 8 oyuncu ile sözleşme imzaladı

Transfer yasağını kaldırmasının ardından Bursaspor, 8 oyuncu ile sözleşme imzaladı. Dün anlaşma sağlanılan Çağlar Şahin Akbaba, Musa Araz, Cüneyt Köz, Recep Aydın, Anıl Karaer, Onurcan Piri ve Aykut Akgün’ün yanı sıra geçtiğimiz sezonu Boluspor’da geçiren Senegalli oyuncu Mamadou Diarra da sözleşme imzaladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde taraftara açık gerçekleşen törene Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. İlk olarak imzaya gelen Cüneyt Köz, transferinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Zor bir süreçten geçiyoruz, zoru başardık. Burada olmaktan dolayı onur ve gurur doluyum. Allah’ın izniyle Bursaspor’u layık olduğu yere, Süper Lig’e çıkaracağız” dedi. Genç kaleci Onurcan Piri ise, “Benim için çok özel bir transfer. İkinci kez yuvama döndüm. İnşallah takıma en iyi şekilde hizmet etmeyi planlıyoruz, Süper Lig’e şampiyon olarak geri döneceğiz” diye konuştu.

"BURSASPOR'UN YERİ SÜPER LİG'DİR"
Aykut Gün de, “Bursaspor, dışarıdan büyük gözüküyor ama gerçekten burada olunca insan anlıyor ne kadar büyük olduğunu. ‘Yeniden Zirveye’ diyerek yola çıktık taraftarımızla birlikte, umuyorum ki taraftarla, basınla, hocamızla el ele verip sezonu zirvede tamamlayacağız” şeklinde konuştu. Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği Recep Aydın ise, “Böylesine büyük bir camianın parçası olmaktan çok mutluyum. Bursaspor’un büyüklüğü tartışılmaz, bunu buraya gelince kapıdan ilk girdiğim andan itibaren anladım. Bursaspor’un yeri kesinlikle Süper Lig’dir. Bu yolda, şampiyonluk yolunda üzerime düşeni yapmaya çalışacağım ve sezon sonunda kupayı kaldırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"HERKESİN HAYALİ BURSASPOR'DA OYNAMAKTIR"
Yeşil beyazlı ekibe kiralık olarak gelen Musa Araz, “Bursaspor’u herkes biliyor, yeri Süper Lig. Elimizden gelen her şeyi yapacağız” derken, kalecilerden Çağlar Şahin Akbaba da “Herkesin hayali Bursaspor’da oynamaktır; bu, bu sene bize nasip oldu. Bursaspor’u şampiyon yapmaya geldik” dedi. Anıl Karaer de, öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak, “Başta Ulu önder Gazi Mustafa Kemal ve tüm şehitlerimize şükranlarımı sunuyorum. Şampiyon takıma geldim, bunun farkındayım. Elimizden geldiğince saha içi, saha dışı herkesle beraber Bursaspor’u hak ettiği Süper Lig’e taşımak için her şeyi yapacağım. Söz veriyorum, bundan sonra bize hepimize yakışan birlik olup Bursaspor’u en iyi yerlere taşımaktır, hepinize ihtiyacımız var” değerlendirmesinde bulundu.

YENİ TRANSFER DIARRA: ÇOK MUTLUYUM
Öte yandan dün anlaşılan 7 oyuncunun yanında Bursaspor’un ilk yabancı transferi olarak imza törenine katılan Mamadou Diarra da, “Türkiye’nin en büyük kulüplerinden Bursaspor’da olmaktan çok mutluyum. Süper Lig’e dönmek için elimizden geleni yapacağız” dedi. Diarra, daha sonra taraftarın isteği üzerine üçlü çektirdi.

Bursasporlu taraftarlar da Başkan Mesut Mestan’a yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Başkan Mestan, taraftarın yoğun isteğini kırmayarak üçlü çektirirken taraftarla birlikte coşku yaşadı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Batman'da kan davası dehşeti! Defalarca bıçakladı kimseyi yaklaştırmadılar
Batman'da kan davası dehşeti! Defalarca bıçakladı kimseyi yaklaştırmadılar
MHP lideri Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamalar
MHP lideri Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamalar
Rusya açıkladı! Rejim güçleri İdlib bölgesinde ateşkes ilan edecek
Rusya açıkladı! Rejim güçleri İdlib bölgesinde ateşkes ilan edecek
Türkiye sınırında neler oluyor? Rus özel kuvvetlerinden sızma girişimi
Türkiye sınırında neler oluyor? Rus özel kuvvetlerinden sızma girişimi
Erdoğan'dan Davutoğlu'na sert yanıt: Söyleyecekleri ne varsa söylesinler lafla tehdit olmaz
Erdoğan'dan Davutoğlu'na sert yanıt: Söyleyecekleri ne varsa söylesinler lafla tehdit olmaz
Tarım ve Orman Bakanlığı 4 bin 996 personel alacak! İşte detaylar
Tarım ve Orman Bakanlığı 4 bin 996 personel alacak! İşte detaylar
ÖNCEKİ HABERLER
Roma'dan Kolarov için Fenerbahçe'ye kötü haber
Roma'dan Kolarov için Fenerbahçe'ye kötü haber
Binali Yıldırım'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı açıklaması
Binali Yıldırım'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı açıklaması
Tesla Çin'deki üç modeline zam yapma kararı aldı
Tesla Çin'deki üç modeline zam yapma kararı aldı
İmamoğlu, işten çıkarılan işçilerin temsilcileriyle görüştü
İmamoğlu, işten çıkarılan işçilerin temsilcileriyle görüştü
İstenmeyen SMS'lere bin 550 lira ceza!
İstenmeyen SMS'lere bin 550 lira ceza!
Muharrem ayı ne zaman bitiyor Safe ayı faziletleri neler?
Muharrem ayı ne zaman bitiyor Safe ayı faziletleri neler?
Yorumlar