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Trump: Dolar güç kazanıyor FED hiçbir şey yapmıyor

Demirören Haber Ajansı
Trump: Dolar güç kazanıyor FED hiçbir şey yapmıyor

ABD Başkanı Donald Trump, yine Twitter üzerinden. ABD Merkez Bankasını (FED) çok sert bir biçimde eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, doların güç kazanmasına karşın, FED'i 'hiçbir şey yapmamakla' suçladı.

Trump'ın sert mesajları şu şekilde:

"Euro, dolar karşısında 'deli gibi' değer yitiriyor ve bu onlara ihracat ve üretim olanağı sağlıyor.... ve FED hiçbir şey yapmıyor! Dolarımız şu an tarihindeki en güçlü konumda. Kulağa güzel geliyor değil mi? ABD dışında satış yapan üreticiler dışında. Bizim tarife sorunumuz yok, bizim FED sorunumuz var. Onların hiçbir fikirleri yok!"

"Kötü yönetilen zayıf şirketler..."

"Eğer FED faiz indirmine giderse, uzun bir dönemdeki en büyük borsa artışına sahip oluruz. Kötü yönetilen zayıf şirketler, kendilerinin kötü yönetimleri yerine bu küçük tarifeleri suçluyor … ve bunu yaptıkları için onları kim suçlayabilir? Bahane!"

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