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Antalya'da Rus turistin organlarının çalındığı iddiasına Başsavcılıktan açıklama

Antalya'da Rus turistin organlarının çalındığı iddiasına Başsavcılıktan açıklama

ANTALYA Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, ilçede hayatını kaybeden Rus turistin organlarının çalındığı iddialarına ilişkin, "Kesin ölüm sebebinin teşhisi için cesetten alınan organları muhafaza eden Antalya Adli Tıp Kurumunun incelemeleri devam etmekte olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca da soruşturmaya devam olunmaktadır" ifadelerini kullandı.  

ANTALYA Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, yaptığı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında Alanya'da hayatını kaybeden Rus turist Sofia Lanshakova'nın (17) organlarının çalındığı yönünde iddiaların yer alması üzerine basın açıklaması yapma zorunluluğunun oluştuğunu belirtti.

Lanshakova'nın 13 Temmuz 2019'da iki günlük karın ağrısı şikayetiyle önce Mahmutlar Mahallesi'ndeki özel bir kliniğe ardından da aynı şikayetle özel hastaneye kaldırıldığını, yarım saat sonra da hayatını kaybettiğini aktaran Emre, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılığınca turist üzerinde muayene ve otopsi işlemi yapılarak adli tıp uzmanınca kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderilmesi kararı verildi. Antalya Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinde 14 Temmuz 2019'da müteveffanın ölüm sebebinin yapılacak tetkikler ile belirleneceği belirtilerek, toksikolojik ve histopatolojik inceleme için bazı organ parçaları alınmak suretiyle klasik otopsi işlemi yapılmış, akabinde ceset ölenin babası Viacheslan Lanshakov'a teslim edilmiştir. Kesin ölüm sebebinin teşhisi için cesetten alınan organları muhafaza eden Antalya Adli Tıp Kurumunun incelemeleri devam etmekte olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca da soruşturmaya devam olunmaktadır."

Olayın geçmişi

Antalya'nın Alanya ilçesinde 17 Temmuz'da, bir restoranda yediği yemekten sonra rahatsızlanan 17 yaşındaki Rus turist Sofia Lanshakova, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Ölümün şüpheli bulunması üzerine savcılığın başlattığı incelemede, cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

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